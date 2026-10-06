Объем платных услуг в Крыму за восемь месяцев сократился на 11,4 млрд рублей

Объем платных услуг населению в Республике Крым за январь—август 2026 года составил 129,2 млрд руб. Это на 11,4 млрд руб., или на 8,1%, меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Крым стал единственным регионом ЮФО, где объем платных услуг снизился в денежном выражении. В остальных субъектах округа показатель увеличился. В Краснодарском крае он вырос с 799 млрд до 868,5 млрд руб., прибавив 69,5 млрд руб. Ростовская область увеличила объем с 323,5 млрд до 364,9 млрд руб., или на 41,4 млрд руб.

В Волгоградской области объем платных услуг поднялся со 159,4 млрд до 179,6 млрд руб., увеличившись на 20,2 млрд руб. В Астраханской области показатель вырос с 40,5 млрд до 44 млрд руб., в Севастополе — с 38,7 млрд до 41,6 млрд руб.

В Адыгее объем увеличился с 23,9 млрд до 26,5 млрд руб., в Калмыкии — с 8,5 млрд до 9,5 млрд руб. В результате суммарный объем платных услуг в восьми регионах ЮФО за восемь месяцев достиг 1,6637 трлн руб. против 1,5341 трлн руб. годом ранее. Таким образом, рынок округа увеличился на 129,6 млрд руб., или на 8,4%.

Крупнейшим рынком платных услуг в ЮФО остается Краснодарский край. На него приходится 52,2% совокупного объема округа. Доля Ростовской области составляет 21,9%, Волгоградской области — 10,8%, Крыма — 7,8%.

На остальные четыре региона приходится менее 8% рынка в совокупности. Доля Астраханской области составляет 2,6%, Севастополя — 2,5%, Адыгеи — 1,6%, Калмыкии — 0,6%.

Роман Лаврухин