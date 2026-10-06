Ремонт машин занял треть рынка бытовых услуг на Кубани и достиг 40,6 млрд рублей

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования стали крупнейшим сегментом рынка бытовых услуг Краснодарского края. За январь—август 2026 года на него пришлось 31,3% от общего объема услуг, или около 40,6 млрд руб. при совокупном объеме рынка в 129,8 млрд руб. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В сопоставимых ценах рынок бытовых услуг за восемь месяцев прибавил 0,5% год к году. При этом в течение периода показатели менялись в разных направлениях. В январе индекс физического объема достигал 107,3%, в марте — 101,6%. В июне показатель опустился до 96%, после чего в июле поднялся до 100,4%. В августе он составил 99,7%.

Второе место по объему занимали услуги по ремонту и строительству жилья и других построек. Их доля составила 28%, что соответствует примерно 36,3 млрд руб.

На парикмахерские и косметические услуги приходилось 7,2% рынка, или около 9,3 млрд руб. Услуги по аренде, лизингу и прокату формировали еще 5,2%, как и услуги по изготовлению, сборке и ремонту мебели.

Еще 23,1% приходилось на прочие бытовые услуги, объем которых можно оценить примерно в 30 млрд руб. В сумме ремонт транспортных средств и ремонт либо строительство жилья обеспечивали 59,3% всего рынка бытовых услуг Краснодарского края.

Валерий Климов