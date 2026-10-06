Оборот общепита на Кубани за восемь месяцев вырос до 159,6 млрд рублей

Оборот общественного питания в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составил 159,6 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Помесячная динамика в течение периода заметно менялась. В апреле индекс физического объема оборота общественного питания достиг 117,4% к апрелю 2025 года, что стало максимальным значением на рассматриваемом отрезке.

К августу показатель снизился до 91,7% к августу прошлого года. Таким образом, объем оборота общепита в сопоставимых ценах в последнем месяце периода оказался на 8,3% ниже уровня годом ранее.

При этом по итогам восьми месяцев совокупный индекс физического объема составил 100,1%. В денежном выражении оборот общественного питания достиг 159,6 млрд руб.

Валерий Климов