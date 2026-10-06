Продажи продуктов на Кубани за восемь месяцев упали на 8,3% до 966 млрд рублей

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в Краснодарском крае за январь—август 2026 года составил 966 млрд руб. В сопоставимых ценах показатель снизился на 8,3% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные содержатся в материалах Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В январе индекс физического объема продовольственной торговли составлял 97,5% к январю 2025 года, то есть продажи были ниже прошлогоднего уровня. Весной динамика улучшилась, а в апреле показатель достиг 119%.

Однако затем продажи начали снижаться. В августе индекс физического объема составил 76,4% к августу 2025 года. Таким образом, к концу рассматриваемого периода объем реализации продуктов, напитков и табачных изделий в сопоставимых ценах оказался на 23,6% ниже уровня годом ранее.

По итогам января—августа индекс физического объема продовольственной торговли составил 91,7%, что соответствует снижению на 8,3%. В абсолютном выражении оборот достиг 966 млрд руб.

Динамика продовольственного сегмента заметно отличается от непродовольственной розницы. За восемь месяцев оборот торговли непродовольственными товарами составил 1,078 трлн руб. В сопоставимых ценах продажи увеличились на 9,4% год к году. Максимальный показатель на графике пришелся на апрель и составил 128,5%.

Общий оборот розничной торговли Краснодарского края за январь—август составил 2,044 трлн руб. Индекс физического объема достиг 100,2% к аналогичному периоду 2025 года. Практически нулевая динамика всего рынка сформировалась на фоне противоположных результатов двух его крупнейших сегментов.

Роман Лаврухин