Оборот розничной торговли на Кубани достиг 2 трлн рублей

Оборот розничной торговли Краснодарского края за январь—август 2026 года составил 2,044 трлн руб. В сопоставимых ценах показатель увеличился на 0,2% к аналогичному периоду прошлого года. Такие данные содержатся в ряде материалов Краснодарстата, проанализированных «Ъ-Кубань».

Динамика розничных продаж в течение года складывалась неравномерно. В январе индекс физического объема составил 103,1% к соответствующему месяцу 2025 года. В апреле показатель достиг максимальных 123,7%. В августе индекс опустился до 89,8%.

Таким образом, между началом года и августом динамика розничной торговли изменилась на 13,3 процентного пункта. При этом накопленный за восемь месяцев результат остался положительным, хотя прирост оказался минимальным.

Наиболее заметно увеличился оборот непродовольственной розницы. За январь—август продажи непродовольственных товаров составили 1,078 трлн руб., а индекс физического объема достиг 109,4%. Это соответствует росту на 9,4% год к году. Максимального значения в течение рассматриваемого периода показатель достиг в апреле — 128,5%.

В то же время оборот розничной торговли пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями за восемь месяцев составил 966 млрд руб. Индекс физического объема оказался на уровне 91,7%, что соответствует снижению на 8,3% к январю—августу 2025 года.

Разнонаправленная динамика продовольственного и непродовольственного сегментов определила общий результат рынка. На фоне сокращения продаж продуктов непродовольственная торговля обеспечила рост, в результате чего суммарный индекс физического объема розничного оборота за восемь месяцев составил 100,2%.

Материалы Краснодарстата не приводят в представленной сводке отдельного абсолютного оборота в рублях за август. При этом для общего рынка индекс за этот месяц составил 89,8%, а для непродовольственной торговли — 104,2% к августу предыдущего года

Валерий Климов