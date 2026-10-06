Около 50 улиц Краснодара останутся без света 6 октября

Сегодня, 6 октября, почти 50 улиц в Краснодаре временно останутся без электроэнергии. Об этом сообщает ЕДДС города.

С 08:00 до 17:00 подача электричества будет ограничена на проспекте Чекистов, улицах Кубанонабережная, Мачуги, Фадеева, Ленина, 40 лет Победы, Красных Партизан, Воронежская, на пяти Воронежских проездах и самом Воронежском проспекте. С 09:00 до 13:00 без света останутся 1-я линия ПРК и Адыгейская набережная.

С 09:00 до 14:00 электричества не будет на улицах Памирская, Российская, 2-я Российская, Шпака, Подольская, Закатная, 1 Мая, на Российском проезде и проспекте 21-го Партсъезда.

С 11:00 до 16:00 подачу ограничат на улицах Ковтюха, Фурманова, на 2-м проезде Шевченко, проезде Фурманова и в Константиновском переулке.

С 13:00 до 17:00 без света останутся улицы Кропоткина, Соколовская, Каневская, Платнировская, Апшеронская, Варениковская, Староминская, 40 лет Победы, Коллективная, Московская, Краснофлотская, Ростовская, Красных зорь, Островского, Клиническая, Тургенева, а также 1-й и 2-й Апшеронские проезды.

Как сообщает ЕДДС Краснодара, запланированное отключение света затронет не все дома по указанным улицам, а лишь некоторые из них. Дополнительную информацию жители города могут уточнить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Алина Зорина