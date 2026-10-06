Спрос на посуточную аренду домов в Адыгее вырос на 18%

Спрос на посуточную аренду загородных домов в Адыгее осенью вырос на 18% по сравнению с прошлым годом. Регион вошел в число четырех субъектов России, где бронирований домов стало заметно больше, сообщили «Авито Путешествия».

В целом спрос на загородный отдых осенью в России остался на уровне прошлого года. При этом рост бронирований домов также зафиксирован в Красноярском крае — на 28%, Мурманской области — на 27% и Кабардино-Балкарии — на 19%.

В «Авито Путешествиях» связывают интерес к регионам с популярностью горных маршрутов в осенний период. В Красноярском крае путешественники отправляются к Ергакам и Саянам, в Мурманской области — в Хибины, в Кабардино-Балкарии — в Приэльбрусье, а в Адыгее — на плато Лаго-Наки.

Средняя стоимость аренды загородного дома в России составляет 9,9 тыс. руб. за ночь. В Адыгее этот показатель достигает 10,8 тыс. руб. Более дорогая аренда отмечается в Красноярском крае — 14,8 тыс. руб. за ночь, Мурманской области — 13,1 тыс. руб. и Кемеровской области — 10,9 тыс. руб. Дешевле всего дома можно снять в Дагестане — за 6,7 тыс. руб. в сутки, Ставропольском крае — за 7,5 тыс. руб. и Республике Алтай — за 7,7 тыс. руб.

Загородные дома в горных регионах бронируют в среднем на три ночи для пяти человек. В Адыгее средняя продолжительность такого отдыха соответствует общему показателю. Дольше всего дома снимают в Дагестане и Ставропольском крае — в среднем на четыре ночи, а наиболее крупные компании отдыхают в Красноярском крае и Кемеровской области — семь и шесть человек соответственно.

В среднем загородное жилье для отдыха в горах путешественники бронируют за 32 дня до поездки. В Адыгее, по данным платформы, жилье ищут в среднем за этот срок. Более заранее планируют поездки в Ставропольский край и Дагестан — за 40 и 39 дней соответственно. В Северную Осетию, напротив, отправляются более спонтанно: дома там бронируют в среднем за 24 дня.

Отдельным сценарием остается аренда квартир в городах рядом с горными курортами. Такое жилье чаще выбирают для поездок вдвоем на два-три дня. Средняя стоимость аренды квартиры в горных регионах этой осенью составляет 3,2 тыс. руб. за ночь. В Адыгее этот показатель составляет 2,7 тыс. руб., что делает регион одним из наиболее доступных по стоимости квартир. Дешевле жилье только в Кемеровской области — 2,5 тыс. руб. за ночь, тогда как в Красноярском крае средняя цена составляет 3 тыс. руб.

Мария Удовик