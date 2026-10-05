В аэропорту Сочи сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Сочи сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили пассажирам аэропорта.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. На данный момент аэропорт возобновил прием и выпуск самолетов.

Пассажирам рекомендуют следить за информацией о статусе своих рейсов. Авиакомпании сообщают об изменениях по контактным данным, указанным при бронировании билетов. Также пассажирам следует обращать внимание на аудиообъявления в терминале аэропорта.

В аэропорту поблагодарили пассажиров за понимание.

Мария Удовик