В нескольких районах Краснодара 6 октября отключат свет

В Краснодаре 6 октября запланированы отключения электроэнергии. Ограничения затронут десятки улиц и переулков в разных районах города. Электроснабжение будут отключать в течение дня в зависимости от адреса — с 8:00 до 17:00.

С 8:00 до 17:00 электричества не будет на проспекте Чекистов, улицах Кубанонабережной, Мачуги, Фадеевой, Ленина, 40 лет Победы и Красных партизан. Также в список вошли 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й Воронежские проезды, Воронежский проспект и Воронежская улица. Отключения затронут отдельные дома и диапазоны домов по указанным адресам.

С 9:00 до 13:00 электроснабжение будет приостановлено на 1-й линии ПРК и Адыгейской Набережной.

Еще один период отключений запланирован с 9:00 до 14:00. Электричества не будет на улицах Памирской, Российской, 2-й Российской, Шпака, Подольской, Закатной, 1 Мая, а также на Российском проспекте и проспекте 21 Партсъезда. В перечень вошли отдельные дома и участки улиц.

С 11:00 до 16:00 ограничения коснутся улиц Ковтюха и Фурманова, 2-го Шевченко и Фурманова проспекта, а также Константиновского переулка.

С 13:00 до 17:00 электричество отключат на улицах Кропоткина, Соколовской, Каневской, Платнировской, Апшеронской, Варениковской, Староминской, 40 лет Победы, Коллективной, Московской, Краснофлотской, Ростовской, Красных зорь, Островского, Клинической и Тургенева. Также ограничения затронут 1-й и 2-й Апшеронские проезды.

Время отключения для конкретных домов может различаться в зависимости от участка и проводимых работ.

Дополнительную информацию об отключениях можно получить в диспетчерской службе «Электросети Кубани» — «Краснодарэлектросеть» по телефону 255-45-66.

Мария Удовик