Севастополь предложил новые меры поддержки экономики Крыма

Для жителей Севастополя и Крыма предложили запустить с 1 ноября льготную «крымскую ипотеку» по ставке 6%. Об этом губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Инициативу господин Развожаев озвучил на парламентских слушаниях в Совете Федерации, посвященных проекту федерального бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. По его словам, программа должна поддержать как спрос на жилье, так и строительную отрасль региона.

Кроме того, губернатор предложил продлить до конца года отсрочку по уплате страховых взносов для предприятий промышленности, строительства, сельского хозяйства и других ключевых отраслей с возможностью погашения задолженности равными долями за 12 месяцев.

Еще одна инициатива касается предоставления регионам долгосрочных бюджетных кредитов сроком не менее пяти лет по ставке 3%. По словам Михаила Развожаева, это позволит оперативнее решать возникающие задачи и сократить потребность в дорогом коммерческом кредитовании.

Отмечается, что в 2026 году Севастополь получил дополнительные меры федеральной поддержки туристической отрасли, бизнеса, предприятий в простое, рыбохозяйственного комплекса, виноградарства и виноделия. На поддержку туриндустрии было направлено 584,6 млн руб., этой помощью уже воспользовались около 700 организаций и предпринимателей. Регион также снизил ставки по упрощенной системе налогообложения до 1 и 5%, арендную плату за городскую землю и имущество, а также плату за нестационарные торговые объекты.

Константин Соловьев