Жителя Кубани осудили на 12 лет за совершение трех диверсий

Краснодарский краевой суд приговорил Артема Борщева к 12 годам лишения свободы за совершение трех диверсий (ч. 1 ст. 281 УК РФ). Первые три года он проведет в тюрьме, оставшийся срок — в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу, сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

По данным суда, в начале 2025 года господин Борщев, искавший подработку, откликнулся на предложение анонимного заказчика в интернете. За денежное вознаграждение ему поручили поджоги объектов, имеющих значение для работы систем связи, энергетики и железнодорожного транспорта.

В январе в ауле Козет Республики Адыгея он, как установил суд, поджег вышку сотовой связи, после чего работа базовой станции была нарушена. Ущерб составил 278,4 тыс. руб., вознаграждение исполнителя — 30 тыс. руб. В Краснодаре на улице Новороссийской господин Борщев поджег трансформаторную подстанцию, подключенную к энергосистеме ОАО «РЖД». Из-за этого примерно на сутки было прекращено электроснабжение расположенных поблизости предприятий, что привело к остановке их работы. За этот поджог ему заплатили 19 тыс. руб.

Последний эпизод произошел на станции Витаминный в Краснодаре. Там был подожжен пост, обеспечивающий работу контактной сети железнодорожного транспорта. Оборудование было полностью уничтожено, а его дальнейшая эксплуатация стала невозможной. За совершение диверсии фигуранту обещали 150 тыс. руб. Деятельность господина Борщева выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

Вячеслав Рыжков