Газпромбанк и Кубанский научный фонд подписали соглашение о сотрудничестве

На форуме «Биопром» Газпромбанк и Кубанский научный фонд заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили представители обеих организаций.

Стороны договорились о совместном поиске и поддержке высокотехнологичных проектов, а также о сопровождении и продвижении перспективных научных разработок.

Как отметили в ходе церемонии, партнерство направлено на достижение технологического лидерства и укрепление связей между финансовым сектором и наукой. Реализация инициатив будет осуществляться в интересах Краснодарского края.

Наталья Решетняк