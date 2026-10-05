Эксперт НЕОМЕТРИИ рассказала про карьерный трек женщин-руководителей в девелопменте

Как создать среду, в которой женщины не просто работают в компании, а развиваются, берут на себя больше и становятся лидерами? Об этом директор по персоналу НЕОМЕТРИИ Ксения Ушакова рассказала на сессии «Нанимать и растить: HR как драйвер женского присутствия и роста в компании» на FWD Woman Summit в Москве. Мероприятие прошло в Москве при поддержке FCongress, Forbes Russia и Forbes Woman и объединило топ-менеджеров, предпринимательниц, HR-директоров и экспертов рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФД «Неометрия» Фото: пресс-служба ФД «Неометрия»

Для НЕОМЕТРИИ равные возможности всех сотрудников — не общие слова, а принцип корпоративной культуры. Женщины-специалисты участвуют в сложных проектах, включены в принятие решений и нередко занимают руководящие позиции. В центре внимания при оценке экспертности сотрудников компании — не гендерная принадлежность, а профессиональный вклад, результативность и готовность брать на себя ответственность.

По словам Ксении Ушаковой, эффективность такого подхода видна на практике: сегодня женщины составляют половину руководящего состава НЕОМЕТРИИ. «Меня особенно порадовало, что за последний год из 100% всех повышений в компании на вышестоящие позиции, 62% получили женщины. Это значит, что у них есть возможность развиваться и брать на себя больше ответственности. За этой цифрой — их работа и достижения»,— отметила эксперт.

Важно, чтобы у женщин-специалистов были не только равные возможности, но и понятное представление о том, как развиваться дальше. Ведь они становятся ориентиром для других.

«Когда видишь коллег, которые берутся за сложные задачи и добиваются результата, легче представить такой путь и для себя»,— добавила Ксения Ушакова.

На сессии участники также обсудили, как корпоративная культура помогает удерживать и развивать женщин, какую роль играют наставничество и разные карьерные траектории и как оценивать эффективность HR-практик.

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