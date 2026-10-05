Экс-депутата Госдумы Дорошенко задержали в Армавире

Бывший депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Дорошенко задержан в Армавире по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом РБК сообщили два источника, знакомых с ходом расследования.

По версии следствия, господин Дорошенко вместе с другими фигурантами так называемого «дорожного дела», в том числе сотрудниками министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, не позднее 2017 года создал организованную группу для хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт региональных дорог. Как утверждают собеседники издания, участники группы завышали начальную стоимость госконтрактов, ограничивали конкуренцию при закупках, а после их заключения обеспечивали приемку некачественно выполненных работ. Полученные из бюджета средства, по версии следствия, выводились и обналичивались через подконтрольные организации.

Следствие полагает, что ущерб бюджету Краснодарского края превысил 2 млрд руб. Правоохранительные органы также проверяют деятельность краевой ассоциации «Союз дорожников Кубани», которую Андрей Дорошенко возглавлял в 2018–2021 годах, и фонда «Моя Кубань». По этому же делу обвиняемыми проходят его дети — Милана и Эльдар Дорошенко. Им также предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. В январе Центральный районный суд Сочи отправил их под стражу, впоследствии арест неоднократно продлевался.

Господин Дорошенко не прошел в новый состав Госдумы и утратил депутатскую неприкосновенность 29 сентября, за день до первого пленарного заседания парламента нового созыва.

Артур Каверин