Эксперты назвали лидеров аптечных продаж Краснодарского края

Препарат «Тирзетта» стал лидером по объему аптечных продаж среди брендов в Краснодарском крае в июне—августе 2026 года. Его доля в денежном выражении составила 4,3%, следует из данных DSM Group, подготовленных для «Бизнес FM Краснодар».

Второе место занял «Седжаро» с долей 1,7%, третье — «Семавик» (1,3%). Далее в рейтинге идут «Эликвис» и «Велгия» — по 1%. В десятку крупнейших по продажам также вошли «Эдарби», «Форсига», «Детралекс», «Трипликсам» и «Нурофен».

За восемь месяцев 2026 года объем аптечных продаж в Краснодарском крае составил 59,4 млрд руб., увеличившись на 22,6% год к году. В натуральном выражении продажи выросли на 3,9%, до 123,8 млн упаковок. Ранее сообщалось, что крупнейшую долю среди терапевтических групп заняли препараты для лечения сахарного диабета — 11,3%. Их продажи в денежном выражении выросли на 149%.

Вячеслав Рыжков