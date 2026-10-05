Защита экс-мэра Сочи Копайгородского намерена обжаловать приговор

Защита бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги Янины намерена обжаловать приговор Мещанского суда Москвы по делу о взятках, сообщил «РИА Новости» один из адвокатов экс-мэра. «Защита Копайгородского и Копайгородской не согласна с приговором и подаст на него апелляцию»,— сказал собеседник агентства.

5 октября суд приговорил Алексея Копайгородского к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 млн руб. по делу о получении взятки, растрате и легализации преступных доходов. Ему также запрещено занимать руководящие должности на государственной службе в течение 14,5 года. Прокуратура в ходе прений просила назначить бывшему мэру 21 год лишения свободы.

По версии следствия, в 2022–2024 годах господин Копайгородский при пособничестве супруги похитил два земельных участка в Сочи стоимостью не менее 26 млн руб., а также получил от представителей коммерческих структур взятку в размере 248 млн руб. за общее покровительство. Янина Копайгородская приговорена к девяти годам колонии общего режима и штрафу 500 млн руб. Для нее обвинение запрашивало 16 лет лишения свободы.

Вячеслав Рыжков