Букеты ко Дню учителя на Кубани стоят до 3 тысяч рублей

Онлайн-магазины Краснодарского края начали принимать заказы на букеты ко Дню учителя — цены варьируются от 150 до 3000 руб., доставка обойдется в 200–500 руб., а при заказе от 2500 руб. — бесплатно, следует из выборки предложений цветочных магазинов, которую провел «Ъ-Кубань».

Краснодарские онлайн-магазины начали принимать заказы на букеты ко Дню учителя, который отмечается 5 октября. Самым популярным цветком для педагогов по-прежнему остаются хризантемы, однако флористы фиксируют рост спроса на авторские композиции с подсолнухами и альстромериями.

По данным агрегаторов и специализированных магазинов региона, предложения разделяются на три ценовых сегмента. В бюджетном — от 150 до 559 руб.— представлены монобукеты из одной-трех веток хризантем или сезонных цветов. На платформе Цветы.ру заказы стартуют от 150 руб., на сервисе «Доставка цветов 365» минимальная цена в категории «Цветы учителю» составляет 559 руб.

Средний сегмент — от 1300 до 2500 руб. — флористы называют наиболее востребованным. Букет из пяти роз длиной 40–50 см обойдется в 1300–2500 руб. без учета упаковки, композиция из гербер или альстромерий — от 2000 до 2500 руб. Специалисты отмечают практичность альстромерий и кустовых хризантем: эти цветы стоят в вазе до двух недель и не имеют резкого запаха, что важно для школьного класса.

В премиум-сегменте авторские букеты от 3000 руб. предлагает, в частности, сервис Flowwow — с экзотическими сортами, сложной упаковкой и декоративными элементами.

Флористы советуют учитывать школьный контекст: букет должен быть соразмерен ребенку и содержать нечетное количество цветов. В условиях теплой октябрьской погоды, характерной для Кубани, предпочтительны цветы, устойчивые к отсутствию воды. Куст хризантемы сохраняется в вазе 14–20 дней, а без воды бутоны не осыпаются 4–5 часов — достаточно, чтобы школьник донес букет до первого урока.

Большинство онлайн-площадок региона, включая Цветы.ру и Flowwow, гарантируют доставку к началу занятий. Стоимость услуги составляет от 200 до 500 руб. в зависимости от удаленности школы от центра Краснодара; при заказе от 2500 руб. многие магазины доставляют бесплатно. Минимальное время ожидания — от 30 минут до двух часов.

Тат Гаспарян