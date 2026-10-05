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В Севастополе объявлена воздушная тревога

Днем 5 октября в Севастополе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Жителям и гостям Севастополя необходимо сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности. Находясь дома, рекомендуется не подходить к окнам и укрыться в помещении без окон — коридоре, ванной, туалете или кладовой.

Если тревога застала на улице, следует спуститься в цоколь ближайшего здания, подземный переход или парковку. Использовать автомобиль как укрытие запрещено, также не стоит прятаться под стенами многоквартирных домов.

Алина Зорина

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