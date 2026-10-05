ЗакС не будет торопиться с оценкой пожара в доме Миллера

Новая комиссия Заксобрания Санкт-Петербурга по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне, возможно, рассмотрит ситуацию с пожаром в доме Миллера, но только после завершения расследования профильными ведомствами, рассказал корреспонденту «Ъ Северо-Запад» депутат Алексей Аникин. Парламентарий претендует на пост председателя комиссии. Его кандидатуру должны утвердить на пленарном заседании в среду, 7 октября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Заксобрании Петербурга, возможно, рассмотрят ситуацию с пожаром в особняке Миллера на Исакиевской площади

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ В Заксобрании Петербурга, возможно, рассмотрят ситуацию с пожаром в особняке Миллера на Исакиевской площади

Фото: Александр Баранов / Коммерсантъ

«Сейчас проходит соответствующее расследование в рамках законодательства, уголовное дело возбуждено, поэтому здесь параллельные расследования просто противозаконны. Подождем утвержденное решение по причине пожара, экспертизу в рамках уголовного дела, а уже дальше, конечно, посмотрим, исходя из тех материалов, которые будут по пожару. Будем смотреть, прослеживается ли какая-нибудь тенденция, есть ли предмет изучения комиссией или это предмет изучения только исполнительных органов власти»,— сказал господин Аникин.

Депутат Аникин прошел в новый созыв парламента по спискам «Единой России». До этого он на протяжении 15 лет возглавлял главное управление МЧС по Петербургу. Профильная комиссия по чрезвычайным ситуациям появится в ЗакСе впервые.

Историческое здание напротив Исаакиевского собора вспыхнуло вечером 1 октября. По факту пожара на объекте культурного наследия регионального значения «Особняк и доходный дом К. Л. Миллера» следователи возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ. В Смольном заявили, что здание вернут к первозданному виду.

Подробнее — в материале «Ъ Северо-Запад» «Особняк Миллера обещают восстановить после пожара».

Константин Леньков