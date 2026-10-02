Особняк Миллера обещают восстановить после пожара

Смольный и собственник пострадавшего при пожаре в центре Петербурга особняка К. Л. Миллера на Исаакиевской площади намерены восстановить памятник и пока не планируют переносить сроки реставрации. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Проект, стоимость которого изначально эксперты оценивали в 1,5 млрд. руб., придется скорректировать после обследования здания, однако в комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) считают, что сохранившаяся документация позволит воссоздать утраченные элементы. Представители собственника — ООО «ТАС» миллиардера Захара Смушкина — сообщили, что здание застраховано, но параметры полиса не раскрыли. Юристы отмечают, что возможность и размер страховой выплаты будут зависеть от причин пожара, условий договора и распределения ответственности между заказчиком и подрядчиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предмет охраны особняка включает не только фасады, но также исторические стены, своды, отметки перекрытий и ряд помещений с ценной отделкой

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Предмет охраны особняка включает не только фасады, но также исторические стены, своды, отметки перекрытий и ряд помещений с ценной отделкой

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 2 октября, на следующий день после пожара, поручил восстановить дом Миллера «в первозданном виде». По словам градоначальника, для этого у города имеются фотофиксация, обмеры и архивные материалы, а в 2025 году КГИОП составил подробный акт технического состояния здания. Разрешение на комплекс ремонтно-реставрационных работ действует до конца 2028 года. В Смольном заявили, что ни город, ни собственник менять этот срок не собираются. Контроль за восстановлением памятника возложен на руководителя администрации губернатора Валерия Москаленко.

Восстановить памятник обещает и его собственник — ООО «ТАС». Компания заявила, что до пожара все подлежавшие демонтажу предметы охраны были вывезены из особняка, а с несъемных элементов сделали слепки. По мнению владельца, это позволит воспроизвести исторические детали.

В компании «ТАС» также сообщили, что здание застраховано, причем страхованием охвачена и ответственность перед третьими лицами. Название страховой компании, страховую сумму и лимит ответственности собственник публично не раскрывал.

Специалисты КГИОП уточнили, что после пожара проект придется скорректировать в части реставрации поврежденных ценных элементов. Архитектурно-художественную отделку фасадов и охраняемые помещения предполагается восстанавливать в соответствии с утвержденным предметом охраны и ранее согласованным проектом. Для этого имеются, в том числе, данные лазерного сканирования. Первоочередной задачей комитет называет консервацию здания перед зимним периодом.

Предмет охраны особняка включает не только фасады, но также исторические стены, своды, отметки перекрытий и ряд помещений с ценной отделкой. До начала работ внутри сохранялись парадный вестибюль, историческая лестница, лепные карнизы и розетки, старинные двери. Вместе с тем первоначальная сохранность интерьеров была ограниченной. Глава КГИОП Алексей Михайлов оценивает долю помещений с фрагментарной исторической отделкой примерно в 20%. Согласованный проект предполагал восстановление в том числе утраченных ранее интерьеров.

Представитель ООО «ТАС» сообщил, что из подтвержденных потерь пока можно говорить примерно о пяти квадратных метрах лепного декора на верхнем этаже. Перекрытия между первым, вторым и третьим этажами к моменту пожара уже были разобраны в ходе подготовки здания к работам. Теперь предстоит восстановить кровлю и тепловой контур, просушить конструкции и обследовать оставшиеся элементы после воздействия высокой температуры.

Генеральный директор ООО «Лендевелопмент» (специализируется на работе с объектами культурного наследия), член Международного совета по охране памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) Александр Демин обращает внимание, что предмет охраны здания был утвержден в 2021 году, а проектирование завершилось недавно, поэтому сохранился полный комплект актуальных результатов исследований. «Это говорит о том, что в наличии полная материальная база для корректной и ответственной научной реставрации»,— рассуждает эксперт.

При этом исторический материал междуэтажных перекрытий сейчас не охраняется, поэтому инвестор может предусмотреть при приспособлении здания современные конструктивные решения, отмечает господин Демин. По его словам, после пожара изменится объем фактических реставрационных работ, но не требования к сохранению предмета охраны. Для этого инвестору предстоит обследовать здание и интерьеры и скорректировать ранее согласованный с КГИОП проект.

Особняк площадью около 3 тыс. кв. м входит в объект культурного наследия регионального значения «Особняк и доходный дом К. Л. Миллера». ООО «ТАС» на 99,25% принадлежит бизнесмену Захару Смушкину, еще 0,75% — Анне Тепленко. Весной 2026 года банк «Дом.РФ» открыл компании кредитную линию с лимитом 768 млн рублей на сохранение и приспособление памятника. Здание предполагалось приспособить под многоквартирный жилой дом. Участники рынка, опрошенные ранее «Ъ Северо-Запад», относили будущий объект к элитному сегменту и оценивали возможные затраты как минимум в 1,5 млрд рублей. Плановая дата получения акта приемки работ до пожара приходилась на конец 2027 года.

Пожар начался вечером 1 октября. Сообщение о возгорании в доме №3 по Исаакиевской площади поступило в МЧС в 20:11. Через 15 минут ранг пожара повысили до второго, в 21:12 — до третьего. Площадь горения достигла 2 тыс. кв. м, произошло частичное обрушение кровли. В тушении участвовали 165 человек и 37 единиц техники. В 00:40 2 октября пожар локализовали, в 01:45 ликвидировали открытое горение. Пострадавших не было. Позднее в МЧС сообщили о полной ликвидации пожара.

Огонь перешел на кровлю примыкающего доходного дома на улице Якубовича, 2, лит. А, который входит в тот же объект культурного наследия. Там горела обрешетка кровли примерно на 250 кв. м. В этом здании находятся квартиры и гостиничные помещения. Людей эвакуировали, а часть помещений впоследствии оказалась залита водой при тушении. Владельцы гостиничных апартаментов сообщали о повреждении потолков, стен, мебели и текстиля.

Утром 2 октября СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 216 УК РФ — о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ. По предварительным данным следствия, во время реконструкции проводились сварочные работы, при которых могли быть нарушены требования безопасности.

Работы в особняке выполняло ООО «Реставрационно-строительная компания "АСК-Строй"». Глава КГИОП Алексей Михайлов заявил, что объект был передан подрядчику и комитет рассматривает произошедшее как находящееся в его зоне ответственности. После пожара КГИОП объявил компании предостережение и начал контрольно-надзорные мероприятия.

КГИОП также попросил дать произошедшему дополнительную уголовно-правовую оценку. Комитет направил заявление о возбуждении дела по ч. 1 ст. 243 УК РФ (повреждение или уничтожение объекта культурного наследия) и ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования памятников). На момент подготовки материала решения о возбуждении уголовных дел по этим статьям не сообщалось.

После пожара ведомство решило проверить соблюдение противопожарных требований на ряде других реставрируемых памятников Петербурга.

Пока не установлено, кто непосредственно выполнял сварочные работы в особняке Миллера — сотрудники «АСК-Строя» или привлеченного им субподрядчика — и кто отвечал за допуск и пожарную безопасность при их проведении.

От этого может зависеть и распределение финансовой ответственности. Партнер адвокатского бюро «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов считает, что прежде всего необходимо изучить договорные условия передачи объекта подрядчику: они покажут, кто и перед кем обязан возмещать ущерб. Перспектива страховой выплаты также будет зависеть от содержания полиса и предусмотренных им рисков.

Советник практики «Недвижимость. Земля. Строительство» юридической фирмы Vegas Lex Екатерина Иванушкина отмечает, что возгорание при строительных работах является одним из распространенных страховых случаев. По ее словам, страховщики зачастую отказывают в выплатах при нарушении правил пожарной безопасности или технологии работ. Однако практика Верховного суда РФ показывает, что само по себе возникновение пожара вследствие действий страхователя или выгодоприобретателя не всегда позволяет отказать в возмещении: для этого, в частности, необходимо доказать умысел страхователя либо наличие других предусмотренных законом оснований.

Если собственник и подрядчик — разные организации, а причиной пожара стало нарушение требований пожарной безопасности при выполнении работ, страховая должна произвести выплату собственнику, уточняет госпожа Иванушкина. Затем она может потребовать возмещения выплаченной суммы от подрядчика. За ущерб третьим лицам, как правило, отвечает тот, чьи действия привели к пожару.

Последнее приобретает отдельное значение из-за повреждений примыкающего здания. Город пообещал жителям пострадавших домов материальную и социальную помощь и при необходимости временное жилье.

Пожары на реставрируемых объектах культурного наследия в Петербурге происходили и ранее. В июле 2024 года около 1 тыс. кв. м выгорело во дворце Ольги Палей в Пушкине, находившемся в ремонте. После пожара КГИОП обращался в полицию и рассматривал возможность потребовать через суд проведения противоаварийных работ.

В 2021 году пожар площадью около 10 тыс. кв. м практически уничтожил исторический главный корпус «Невской мануфактуры». Суд обязал собственника полностью восстановить памятник к февралю 2026 года, однако к этому сроку работы завершены не были. КГИОП направил исполнительный лист приставам. К февралю 2026 года там завершили консервацию и первоочередные противоаварийные работы, а в июне Смольный заключил с инвесторами соглашение о восстановлении и приспособлении комплекса. Группа «КВС» заявила о намерении приобрести «Невскую мануфактуру» и вложить около 40 млрд рублей в редевелопмент территории.

В 2018 году при пожаре в доме Половцова на Большой Морской пострадали исторические интерьеры, предварительный ущерб КГИОП оценивал как минимум в 106 млн рублей. В июле 2026 года пожар повредил деревянный дом Ропса на Петровской косе. По заявлению КГИОП было возбуждено уголовное дело о повреждении объекта культурного наследия, сейчас разрабатывается проект его восстановления.

Полина Пучкова, Александра Тен