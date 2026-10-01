Депутатам определили профиль

Законодательное собрание Санкт-Петербурга восьмого созыва на своем первом заседании распределило между депутатами руководящие посты в органах парламента. Сложившийся за пять лет порядок практически не изменился. Часть решений приняли с учетом специальной военной операции и навыков новых депутатов.

Перед первым заседанием Законодательного собрания восьмого созыва народные избранники посетили молебен в домовой церкви на последнем этаже Мариинского дворца, храме святителя Николая Чудотворца. Заседание продолжалось около пяти часов. За это время новоизбранные депутаты выбрали себе председателя, его заместителя, а также распределили среди парламентариев должности в комитетах.

Спикером, без особой интриги, стал глава единороссов в Петербурге Александр Бельский. Также претендентов на эту должность выдвинули фракции ЛДПР и КПРФ. От ЛДПР баллотировался Павел Иткин, а от КПРФ — Александр Рассудов. Оба получили по три голоса в свою поддержку. Во фракции коммунистов всего два депутата, а в ЛДПР — четыре. Как позже признался журналистам новый представитель фракции ЛДПР Иван Есипов, он проголосовал за господина Бельского, но не умышленно — не сразу разобрался в порядке заполнения бюллетеня.

Вице-спикером остался депутат Николай Бондаренко, который сидел по правую руку от председателя предыдущие пять лет. Второго зама парламент не выбрал — как поясняли господин Бельский журналистам, заявок от фракций не поступило. В прошлом созыве вторым вице-спикером сперва была Марина Шишкина, а потом Павел Иткин.

Ключевые позиции в руководстве парламентских комитетов и комиссий остались без изменений. Бюджетно-финансовый комитет возглавил Денис Четырбок, а комитет по законодательству — Всеволод Беликов. Валерий Гарнец сохранил за собой постоянную комиссию по градостроительству и земельным вопросам, а его коллега Александр Ходосок остался председателем по городскому хозяйству. Комиссия по промышленности, экономике и предпринимательству перешла Дмитрию Панову. В прошлом созыве ее возглавляла Ирина Иванова, избранная в этот раз в Госдуму. Профильной комиссии по туризму больше нет. Единоросс Алексей Макаров продолжит работу в комиссии по экологии, а Александр Ржаненков — в комиссии по социальной политике и здравоохранению. Алексей Цивилев вновь избран председателем комиссии по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры, а Юрий Гладунов — комиссии по организации публичной власти и административно-территориальному устройству. Еще одно нововведение в постоянной комиссии по образованию, культуре и науке — ее возглавит лидер фракции «Зеленые» Марина Шишкина. Также перестала существовать комиссия, которая занималась молодежной политикой: эти вопросы перешли в ведение госпожи Шишкиной.

К имеющимся постоянным комиссиям добавилась еще одна — по стратегическому планированию и цифровизации. Ее возглавил Владимир Омельницкий, до избрания занимавший должность вице-губернатора Петербурга. В его полномочия входил, в том числе, контроль за деятельностью комитета по информатизации и связи. Новая постоянная комиссия будет отвечать за мониторинг реализации документов стратегического планирования, вопросы реализации нацпроектов, вопросы цифровизации, в том числе масштабирование технологий искусственного интеллекта.

Также появились два новых профильных направления. В составе постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению будет работать профильная комиссия по делам ветеранов и вопросам специальной военной операции. Подразделением органа по вопросам правопорядка и законности стала профильная комиссия по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.

Комиссия по делам ГО и ЧС будет заниматься совершенствованием правовой базы в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мониторингом состояния защитных сооружений гражданской обороны, а также стратегическим анализом рисков природного и техногенного характера. Еще в ее обязанности войдет взаимодействие с ГУ МЧС по Петербургу и исполнительными органами власти. Возглавит этот блок Алексей Аникин, который до недавнего времени руководил петербургским МЧС. На этой должности он проработал 11 лет.

«У нас же появился руководитель МЧС, поэтому многие вопросы, которые сейчас стоят, а мы знаем, что буквально недавно город сталкивался с определенными проблемами, когда наш город попал под воздействие, в том числе, беспилотников. Должны быть прописаны все действия в таких ситуациях и план работы. Я думаю, нам есть что предложить, в том числе и городу, исходя из того опыта Алексея Геннадьевича»,— сказал спикер Бельский журналистам.

Вторая профильная комиссия будет посвящена делам ветеранов и вопросам специальной военной операции. Ее сформируют на базе комиссии по соцполитике. В первую очередь новый орган будет отвечать за разработку и реализацию мер поддержки участников специальной военной операции, а также за координацию межведомственного взаимодействия. К работе новой профильной комиссии намерены присоединиться минимум два депутата, непосредственно связанных с СВО. Это экс-глава Ленинградского полка Михаил Коган, а также самый молодой парламентарий нового созыва Георгий Журавлев, возглавляющий ветеранскую ассоциацию.

Счетная комиссия Заксобрания также перешла в новый созыв без перемен — ее по-прежнему возглавляет Константин Чебыкин. Вынужденная смена руководства произошла в редакционной комиссии — органе, который готовит заключения на все поправки к законопроектам. В прошлом созыве ее возглавлял Олег Милюта, которого после ареста по делу о взятке сменил Андрей Горшечников. Оба на новый депутатский срок претендовать не стали. Теперь редакционную комиссию возглавляет господин Иткин.

Константин Леньков