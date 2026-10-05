В станице Тамань из-за падения обломков БПЛА поврежден частный дом

В станице Тамань Темрюкского района обломки БПЛА повредили кровлю и остекление частного дома вечером 4 октября. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Пострадавших и погибших в результате произошедшего в станице нет. На месте работают специальные и оперативные службы.

Согласно информации Минобороны РФ, в течение дня 4 октября над Краснодарским краем и другими регионами России сбили 280 БПЛА. Беспилотники перехватили и ликвидировали в период с 08:00 до 20:00 мск над территориями Кубани, Курской, Белгородской, Смоленской, Брянской, Калужской, Тульской, Орловской, Ростовской областей, Московского региона, Республики Крым, над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее сообщалось, что в Темрюкском районе из-за падения частей БПЛА загорелось одно из предприятий. В результате пожара пострадали три человека, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Алина Зорина