В Краснодаре отменен сигнал атаки БПЛА

Утром 5 октября в Краснодаре отменили сигнал атаки беспилотников. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава муниципалитета Евгений Наумов.

Сигнал атаки БПЛА был объявлен в Краснодаре около 15:11 мск 4 октября. Тогда жителей и гостей города просили позаботиться о своей безопасности и укрыться в надежных местах.

При обнаружении обломков беспилотников граждан просят сообщить об этом по телефону 112. К частям БПЛА нельзя подходить и по возможности не стоит допускать к ним третьих лиц до прибытия правоохранительных органов и спецслужб. Фотографировать упавшие фрагменты беспилотников запрещено.

«При обнаружении публикаций об этом в соцсетях и мессенджерах — не отвечайте на уточняющие вопросы в комментариях»,— отметил Евгений Наумов.

Алина Зорина