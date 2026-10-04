Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Краснодара второй раз за день ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара (Пашковский) вечером 4 октября вновь приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения в аэропорту уже вводились днем и были сняты примерно через два часа. Ранее в воскресенье ограничения также действовали в аэропортах Геленджика и Краснодара, однако Росавиация сообщила об их снятии после восстановления работы аэропортов.

Введение повторных ограничений связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Валерий Климов

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд