Аэропорт Краснодара второй раз за день ограничил прием и выпуск самолетов

Аэропорт Краснодара (Пашковский) вечером 4 октября вновь приостановил прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения в аэропорту уже вводились днем и были сняты примерно через два часа. Ранее в воскресенье ограничения также действовали в аэропортах Геленджика и Краснодара, однако Росавиация сообщила об их снятии после восстановления работы аэропортов.

Введение повторных ограничений связано с необходимостью обеспечить безопасность полетов.

Валерий Климов