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Перед Крымским мостом скопилось более 600 автомобилей

Перед въездами на Крымский мост образовались очереди общей численностью более 600 автомобилей. По данным информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту, на 15:00 мск со стороны Тамани досмотра ожидают около 400 машин, со стороны Керчи — еще 250.

На Тамани время ожидания составляет около двух часов, в Керчи — около часа. Накануне движение по мосту временно перекрывали на 39 минут.

Сейчас проезд по мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Перед въездом с обеих сторон работают посты досмотра. Грузовой транспорт направляется в Крым по маршруту через новые регионы.

Валерий Климов

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