В Краснодаре объявили угрозу атаки БПЛА

В Краснодаре звучит сигнал «Внимание всем» — городские службы отражают атаку беспилотников. Об этом сообщил глава города.

Жителей и гостей Краснодара призвали сохранять спокойствие и проследовать в безопасное место. Находящимся в помещениях рекомендуют укрыться в комнате без окон, держаться подальше от окон и дверей и не пользоваться лифтами. На улице следует зайти в цокольный этаж ближайшего здания, паркинг или подземный переход.

Водителям рекомендуют покинуть автомобили и найти укрытие. Об обнаружении БПЛА необходимо сообщать по номеру 112.

Власти также напомнили о запрете публиковать фото и видео беспилотников, мест их падения, работы систем ПВО, специальных и оперативных служб. Следить за развитием ситуации рекомендуется по официальным источникам.

Валерий Климов