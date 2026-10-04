В Сочи объем строящегося жилья достиг 281 тыс. квадратных метров

Объем строящегося жилья в Сочи в начале октября достиг около 281 тыс. кв. м. Такие данные приводит Единая информационная система жилищного строительства.

На Сочи приходится около 3,5% всего объема жилья, находящегося в стадии строительства в Краснодарском крае. На Кубани этот показатель составляет около 8 млн кв. м.

По объему строящегося жилья Сочи занимает 85-е место среди 592 городов, представленных в статистике ЕИСЖС.

Краснодарский край входит в число регионов с наибольшим объемом жилищного строительства. При этом в регионе 19% строящегося жилья уже продано, 37% площадей остаются непроданными, а по 44% продажи еще не начались.

Валерий Климов