В Краснодарском крае продано только 19% квартир в строящемся жилье

В Краснодарском крае реализовано 19% площади жилья, находящегося в стадии строительства. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Общий объем строящегося жилья в регионе составляет 7,804 млн кв. м. На непроданные квартиры приходится 37% площадей, еще на 44% строительство которых ведется, продажи пока не открыты.

По объему строительства Краснодарский край занимает третье место в стране после Москвы и Московской области. При этом доля непроданного жилья в регионе ниже, чем в Ростовской области, где этот показатель составляет 50%.

В других крупных регионах Южного федерального округа продано 26% строящегося жилья в Крыму, 24% в Астраханской области, 23% в Адыгее и 30% в Волгоградской области. В Севастополе реализовано 19% площадей, однако 70% строящегося жилья остается непроданным.

В Калмыкии продано 64% строящегося жилья, однако общий объем строительства в республике составляет лишь около 48 тыс. кв. м.

По России в целом из примерно 121 млн кв. м строящегося жилья продано 31%, непродано 45%, а продажи не открыты еще на 24% площадей.

Валерий Климов