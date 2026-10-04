На семи реках Севастополя установят водоохранные зоны

Семь водотоков в Севастополе внесли в государственный водный реестр. Об этом сообщили городские власти.

Реки расположены в Варнаутской долине у сел Гончарного и Резервного и являются притоками Сухой Речки. В реестре появились Левая Варнаутка, Варнаутка, Мускомия, Кум-Дере, Караны-Дере, Соух-Дере и Фундуклы.

Перед внесением водотоков специалисты провели гидрологические исследования и передали данные в федеральные ведомства. Для каждого из них определены точные координаты, границы береговой линии, ширина и глубина.

Полученные сведения необходимы для определения водоохранных зон рек.

В прошлом году в государственный водный реестр внесли шесть рек, водоем и озеро в Балаклавском районе.

Валерий Климов