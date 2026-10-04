В Краснодаре 4 октября работают 82 АЗС

По состоянию на утро 4 октября в Краснодаре работают 82 автозаправочные станции. Об этом сообщили в городской администрации.

Бензин АИ-92 доступен на 43 АЗС, АИ-95 — на 44, АИ-100 — на восьми. Дизельное топливо есть на 81 станции.

Работающие АЗС расположены в том числе на Уральской, Московской, Котовского, Лукьяненко, Ростовском шоссе, Захарова, Дзержинского, Бородинской, Вишняковой, Кубанской Набережной, Крупской, Тургенева, проспекте Чекистов, Крылатой, Восточно-Кругликовской, Российской, Мачуги, Красных Партизан, Ейском шоссе и других улицах.

Топливо отпускают станции сетей «Роснефть», «Лукойл», «Газпром», «Газпромнефть», Rusoil, «Татнефть», VP, «СитиОйл», Teboil, «Уфимнефть», Atan, КТК, «Ирбис», PNB, «Сивнефть», «ЮНК», «Партнёр», «ОПТИ» и Petrol.

На ряде АЗС по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают только непосредственно в баки автомобилей. В администрации уточнили, что ситуация в течение дня может меняться.

Валерий Климов