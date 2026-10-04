Санатории Кубани приняли за восемь месяцев почти 1 млн человек

Санаторно-курортные организации Краснодарского края за январь—август 2026 года приняли 991,4 тыс. человек, число ночевок в них составило 9,63 млн, а доходы от предоставленных услуг достигли 41,47 млрд руб. Об этом говорится в ряде материалов Краснодарстата, которые изучил «Ъ-Кубань».

Из общего числа размещенных в санаториях 985,1 тыс. человек пришлось на граждан России, еще 6,29 тыс. — на иностранных граждан. Таким образом, российские туристы обеспечили около 99,4% всего потока в санаторно-курортные организации края.

Общее число ночевок в санаториях составило 9,633 млн. Из них 9,54 млн пришлись на российских граждан и 92,5 тыс. — на иностранных гостей. На долю россиян пришлось около 99% всех ночевок.

Доходы санаторно-курортных организаций от предоставления услуг без учета НДС, акцизов и аналогичных платежей за восемь месяцев достигли 41,47 млрд руб.

В целом коллективные средства размещения Краснодарского края, не относящиеся к микропредприятиям, за январь—август приняли 3,257 млн человек. На них пришлось 18,913 млн ночевок. Совокупный доход от предоставления услуг составил 96,068 млрд руб.

Из общего числа размещенных в коллективных средствах размещения 3,216 млн человек были гражданами России и 40,994 тыс. — иностранцами. На российских туристов пришлось 18,682 млн ночевок, на иностранных гостей — 231,1 тыс.

Гостиницы и аналогичные средства размещения приняли 2,145 млн человек, специализированные средства размещения — 1,102 млн. Доходы гостиниц и аналогичных объектов составили 52,391 млрд руб., специализированных средств размещения — 43,551 млрд руб.

Таким образом, на санаторно-курортные организации пришлось около 30% всех размещенных в коллективных средствах размещения туристов края и более 50% совокупной выручки специализированного сегмента.

Валерий Климов