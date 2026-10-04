Кубань перенаправит 97,2 млн рублей на поддержку пострадавших от подтоплений аграриев
Краснодарский край направит 97,18 млн руб. на субсидии сельхозпроизводителям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации из-за подтоплений в июне 2026 года. Средства будут использованы для возмещения части затрат на комплекс агротехнологических работ на посевных площадях с озимыми и яровыми культурами урожая 2027 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Краснодарского края, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».
Речь идет о муниципальных образованиях, где в июне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Согласно документу, финансовая поддержка будет предоставляться за счет средств краевого бюджета начиная с 2026 года. Порядок предоставления соответствующих субсидий поручено утвердить краевому министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Одновременно правительство края перераспределило бюджетные ассигнования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Из действующих направлений поддержки сельхозпроизводителей изымается в общей сложности 97,18 млн руб., которые переводятся на новое, непрограммное направление — субсидии пострадавшим от чрезвычайной ситуации агропредприятиям.
Крупнейшая сумма — 36,6 млн руб. — снимается с программы субсидирования виноградарских и винодельческих хозяйств. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение и обновление основных средств и оборудования, используемых для производства винограда и винодельческой продукции. Еще 24,65 млн руб. перераспределяются из средств на компенсацию затрат на приобретение рыбоводного оборудования, машин, судов и других видов техники.
Еще 17,88 млн руб. изымут из финансирования субсидий на возмещение части процентных расходов по краткосрочным и среднесрочным кредитам на пополнение оборотных средств, привлеченным для производства сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.
На 15,3 млн руб. сокращается направление поддержки производителей гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции. Кроме того, по 2,65 млн и 100 тыс. руб. уменьшаются ассигнования на компенсацию расходов на содержание племенных конематок возрастом от трех лет и старше и на прямые понесенные затраты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса соответственно.
Высвободившиеся средства будут направлены на финансовое обеспечение части затрат на агротехнологические работы на площадях, занятых озимыми и яровыми сельхозкультурами урожая 2027 года. Общий объем увеличения бюджетных ассигнований на это направление составит 97,1819 млн руб.
Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Краснодарского края Романа Лузинова.