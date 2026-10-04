Кубань перенаправит 97,2 млн рублей на поддержку пострадавших от подтоплений аграриев

Краснодарский край направит 97,18 млн руб. на субсидии сельхозпроизводителям, пострадавшим от чрезвычайной ситуации из-за подтоплений в июне 2026 года. Средства будут использованы для возмещения части затрат на комплекс агротехнологических работ на посевных площадях с озимыми и яровыми культурами урожая 2027 года. Об этом говорится в постановлении губернатора Краснодарского края, с которым ознакомился «Ъ-Кубань».

Речь идет о муниципальных образованиях, где в июне был введен режим чрезвычайной ситуации из-за подтоплений. Согласно документу, финансовая поддержка будет предоставляться за счет средств краевого бюджета начиная с 2026 года. Порядок предоставления соответствующих субсидий поручено утвердить краевому министерству сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Одновременно правительство края перераспределило бюджетные ассигнования на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Из действующих направлений поддержки сельхозпроизводителей изымается в общей сложности 97,18 млн руб., которые переводятся на новое, непрограммное направление — субсидии пострадавшим от чрезвычайной ситуации агропредприятиям.

Крупнейшая сумма — 36,6 млн руб. — снимается с программы субсидирования виноградарских и винодельческих хозяйств. Речь идет о возмещении части затрат на приобретение и обновление основных средств и оборудования, используемых для производства винограда и винодельческой продукции. Еще 24,65 млн руб. перераспределяются из средств на компенсацию затрат на приобретение рыбоводного оборудования, машин, судов и других видов техники.

Еще 17,88 млн руб. изымут из финансирования субсидий на возмещение части процентных расходов по краткосрочным и среднесрочным кредитам на пополнение оборотных средств, привлеченным для производства сухарей, печенья, мучных кондитерских изделий, шоколада и сахаристых кондитерских изделий.

На 15,3 млн руб. сокращается направление поддержки производителей гибридных семян сахарной свеклы отечественной селекции. Кроме того, по 2,65 млн и 100 тыс. руб. уменьшаются ассигнования на компенсацию расходов на содержание племенных конематок возрастом от трех лет и старше и на прямые понесенные затраты по созданию и модернизации объектов агропромышленного комплекса соответственно.

Высвободившиеся средства будут направлены на финансовое обеспечение части затрат на агротехнологические работы на площадях, занятых озимыми и яровыми сельхозкультурами урожая 2027 года. Общий объем увеличения бюджетных ассигнований на это направление составит 97,1819 млн руб.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя губернатора Краснодарского края Романа Лузинова.

Валерий Климов