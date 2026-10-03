Выгода оказалась упущенной

АС Севастополя 5 ноября рассмотрит исковое заявление ООО «Культурный центр Мыс Хрустальный», в котором компания увеличила исковые требования к правительству Севастополя и департаменту по имущественным и земельным отношениям: помимо убытков в размере 69, 4 млн руб. от снижения рыночной стоимости права аренды участка на набережной Клокачева, компания потребовала взыскать 946 млн руб. упущенной выгоды от несостоявшегося строительства детского пляжа с аквапарком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Севастополя назначил на 5 ноября рассмотрение иска ООО «Культурный центр Мыс Хрустальный» к правительству города и департаменту по имущественным и земельным отношениям. Компания первоначально требовала возместить убытки в размере 69, 4 млн руб., связанные со снижением рыночной стоимости прав на земельный участок по адресу: г. Севастополь, набережная Клокачева, 29.

Производство по делу возбуждено определением суда от 7 ноября 2025 года. В ходе разбирательства истец подал заявление об увеличении требований. Изначально компания просила взыскать с правительства Севастополя и департамента убытки в размере 69, 4 млн руб., выразившиеся в уменьшении рыночной стоимости права аренды участка площадью 12 076,38 кв. м на набережной Клокачева, 29. Теперь же истец требует 946 млн руб. упущенной выгоды — вероятного дохода, который общество могло бы получить при полной реализации проекта по строительству детского пляжа с аквапарком и обслуживающими сооружениями спортивно-оздоровительного и культурно-зрелищного комплекса на том же участке.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Культурный центр „Мыс Хрустальный“» принадлежит бизнесмену Эдуарду Юркевичу. КЦ зарегистрирован в 2001 году в Севастополе, основной вид деятельности – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе. В 2025 году компания показала прибыль в размере 7,5 млн руб.

Власти Севастополя неоднократно предпринимали попытки вернуть участок на набережной Клокачева, 29, который находится в пользовании ООО «КЦ „Мыс Хрустальный“». Земля общей площадью 1,2 гектара была выделена еще при украинской власти для возведения масштабного объекта с аквапарком.

Сначала город пытался расторгнуть соглашение, однако суды поддерживали арендатора. В августе 2025 года местный департамент направил новый иск с требованием, чтобы компания согласилась на раздел территории. Согласно проекту планировки Карантинной бухты, из 12 тыс. квадратных метров фирме оставят чуть более 1 тыс., а остальные почти 90% перейдут под общественные зоны, культуру и образование. Участок в 12 076 кв. м сдали в аренду в 2007 году для строительства детского пляжа с аквапарком и спортивно-развлекательного комплекса. Договор действовал до 2032 года.

По допсоглашению основной объект требовалось возвести с 2012 по 2017 год, но комплекс так и не появился — лишь вспомогательная постройка. Юристы отмечают, что этого недостаточно даже для продления аренды. На 1,5 тысячи кв. м, которые оставляют компании, находятся подстанция, гостиницы и четырехэтажный офис. При этом фирма неоднократно доказывала в суде, что освоению помешала градостроительная документация, принятая властями.

Руководитель представительства «Юрэнергоконсалт» Лариса Устинова считает, что по требованию на 69,4 млн. руб. шансы у компании есть, так как за ним стоят серьезные аргументы. «Земельный кодекс предусматривает возмещение убытков арендаторам, если их права ограничены решениями власти. Если же участок изымают для государственных нужд, возмещение по закону включает и рыночную стоимость прав на землю, и убытки.

Кроме того, у компании есть важное преимущество в доказательствах: она уже не раз доказывала в суде, что не смогла освоить участок не по своей вине, а из-за градостроительной документации, принятой правительством.

Ранее суды даже признали, что невозможность освоить участок освобождает компанию от арендной платы. Эти выводы будут работать и в нынешнем споре: они подтверждают, что препятствия создали именно власти. Поэтому требование о компенсации за снижение стоимости аренды выглядит обоснованным по существу. Спор же будет разгораться в основном о размере, который определит судебная оценочная экспертиза.

«Я считаю вполне реальным, что компания получит компенсацию, хотя, возможно, и меньше заявленной»,— отмечает юрист.

Со взысканием упущенной выгоды в 946 млн. руб., по мнению госпожи Устиновой, шансы невелики. По ее словам, упущенная выгода — самый трудный для доказывания вид убытков. По разъяснениям ВС, истец должен доказать, что доход был бы получен с разумной степенью достоверности. Для этого нужно показать, что он предпринял все необходимые шаги, сделал реальные приготовления, и что единственным препятствием стали действия ответчика. Компании придется убедить суд, что у нее были проект, разрешение на строительство, финансирование и реальная возможность построить и запустить аквапарк. А за 19 лет аренды основной объект так и не начали строить.

Елена Турбина