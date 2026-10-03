В Анапе на 19 АЗС ограничили отпуск топлива

В Анапе 3 октября работают 26 автозаправочных станций. На 19 из них действуют ограничения по объему отпуска топлива в баки, еще на 11 АЗС топливо отпускают только по топливным картам и спецтранспорту, сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

АИ-92 доступен на 22 АЗС, АИ-95 — на 21, дизельное топливо — на всех 26 работающих станциях. АИ-100 временно отсутствует.

На 12 АЗС АИ-92 и АИ-95 отпускают не более 30 л заправки в бак. Еще на четырех станциях установлен лимит 40 л для АИ-92, АИ-95 и дизельного топлива. На трех АЗС дизельное топливо отпускают до 50 л, еще на пяти — до 60 л.

По данным администрации, информация актуальна на 09:30 3 октября и в течение дня может меняться. Жителей просят не закупать топливо впрок, чтобы сократить очереди и сохранить его доступность для водителей.

Перебои с поставками топлива на юге России начались в мае 2026 года, к июлю дефицит охватил ряд регионов. Власти связывали ситуацию с ростом сезонного спроса. В конце июля положение частично стабилизировалось, однако на рубеже июля и августа ограничения вновь появились в разных регионах.

На Кубани перебои сильнее всего ощущались на Черноморском побережье: в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Сочи введены лимиты на отпуск топлива, часть заправок временно прекратила продажу бензина частным автомобилистам. В Новороссийске фиксировалась нехватка АИ-92 и АИ-95 при сохранявшейся доступности дизеля на большинстве работающих станций.

Анна Гречко