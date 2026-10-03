В Новороссийске звучит сирена, жителей просят укрыться из-за атаки БПЛА

В Новороссийске звучит сирена — объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в комнате, окна которой не выходят на море, или в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — говорится в сообщении главы города.

Гражданам, находящимся на улице, рекомендовано укрыться в цоколе ближайшего здания, подземном переходе или на парковке.

Глава Новороссийска напомнил о действующем запрете на съемку и публикацию в социальных сетях фото- и видеоматериалов отражения атаки, работы средств защиты объектов, специальных и оперативных служб.

«Прошу сохранять спокойствие и ждать отмены сигнала!» — заявил Андрей Кравченко.

UPD: в 7:12 угрозу отменили

Наталья Решетняк