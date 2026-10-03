Заключенный напал на конвоиров ФСИН в поезде Владикавказ—Адлер

В Кабардино-Балкарской Республике заключенный напал на сотрудников конвоя ФСИН в поезде Владикавказ—Адлер. Один конвоир погиб, еще трое получили ранения и госпитализированы. Нападавший ликвидирован, говорится в сообщении пресс-службы ФСИН России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По предварительным данным, во время остановки осужденный попытался бежать: он выхватил табельное оружие у конвоиров и открыл огонь по сотрудникам ФСИН. Один из раненых скончался по дороге в больницу.

Пресс-служба ФСИН России уточнила, что инцидент произошел в районе станции Муртазово. Осужденный напал на конвоира при выводе в туалет. В ходе операции он был ликвидирован силами сотрудников караула. Среди гражданского населения пострадавших нет.

Ведомство также опровергло появившиеся в СМИ сообщения о бунте заключенных в поезде. Как уточнили во ФСИН, обстановка контролируемая и управляемая, а информация о бунте в поезде не соответствует действительности.

Анна Гречко