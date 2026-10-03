В Анапе завели дела о мошенничестве с муниципальными участками на 6,6 млн рублей
В Анапе возбудили два уголовных дела о мошенничестве при оформлении муниципальных земельных участков в селах Супсех и Сукко. Ущерб от незаконного выбытия земли из муниципальной собственности превысил 6,6 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
По версии следствия, для оформления прав на участки использовали недостоверные архивные сведения. Ущерб по эпизоду в Супсехе оценили в 3,7 млн руб., в Сукко — в 2,8 млн руб. Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ответственность за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).
Нарушения выявили во время проверки соблюдения законодательства об архивном деле. Прокуратура установила недостатки в учете, хранении и использовании документов, на основании которых оформлялись права на муниципальную землю.
После внесения представления главе муниципального образования начальник архивного отдела была уволена с муниципальной службы. Ход расследования и восстановление имущественных прав муниципалитета контролирует Анапская межрайонная прокуратура.