В Анапе завели дела о мошенничестве с муниципальными участками на 6,6 млн рублей

В Анапе возбудили два уголовных дела о мошенничестве при оформлении муниципальных земельных участков в селах Супсех и Сукко. Ущерб от незаконного выбытия земли из муниципальной собственности превысил 6,6 млн руб., сообщила прокуратура Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По версии следствия, для оформления прав на участки использовали недостоверные архивные сведения. Ущерб по эпизоду в Супсехе оценили в 3,7 млн руб., в Сукко — в 2,8 млн руб. Дела возбуждены по ч. 4 ст. 159 УК РФ (ответственность за мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Нарушения выявили во время проверки соблюдения законодательства об архивном деле. Прокуратура установила недостатки в учете, хранении и использовании документов, на основании которых оформлялись права на муниципальную землю.

После внесения представления главе муниципального образования начальник архивного отдела была уволена с муниципальной службы. Ход расследования и восстановление имущественных прав муниципалитета контролирует Анапская межрайонная прокуратура.

Анна Гречко