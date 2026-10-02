Над Крымом и другими регионами РФ сбили 209 БПЛА

Над территориями Республики Крым и других регионов России в течение дня 2 октября ликвидировали 209 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Минобороны РФ.

Согласно информации министерства, беспилотные летательные аппараты самолетного типа были перехвачены и уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 мск. Беспилотники ликвидировали над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Тульской областями, Чувашской Республикой, Республикой Крым и над акваторией Черного моря.

Алина Зорина