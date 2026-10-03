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В Севастополе с 5 октября отменят особый противопожарный режим

С 5 октября в Севастополе отменяется особый противопожарный режим. Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.

Для граждан снимается запрет на костры, сжигание травы и мусора в садовых товариществах, лесах и населенных пунктах, а также на приготовление еды на открытом огне.

При этом правила пожарной безопасности необходимо соблюдать и дальше. В сообщении отмечается, что в сухую погоду любая искра может стать причиной возгорания. Пиротехнику по-прежнему использовать нельзя, за исключением хлопушек, бенгальских огней и холодных фонтанов.

Алина Зорина

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