На Кубани сняли временные ограничения на использование воздушного пространства

В Краснодарском крае спустя пять часов сняли временные ограничения на использование воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта Краснодара.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. Ранее сообщалось, что в ряде районов Кубани действовали временные ограничения, которые могли влиять на выполнение отдельных маршрутов в Краснодар и из него, а также вызывать корректировки в расписании рейсов.

Авиакомпании уведомят пассажиров обо всех изменениях. Актуальную информацию о статусе рейсов можно уточнить на онлайн-табло аэропорта Краснодара и в чат-боте «Аэродинамика».

Алина Зорина