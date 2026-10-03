Средняя зарплата в АПК Кубани выросла до 69,5 тысячи рублей

Среднее зарплатное предложение по вакансиям в сфере сельского хозяйства Краснодарского края с начала 2026 года составило 69,5 тыс. руб. в месяц — на 15% больше, чем годом ранее. Об этом «Ъ-Кубань» сообщил региональный представитель «Авито Работы» в ЮФО Дмитрий Телегин.

По его словам, в целом по сфере количество вакансий и откликов соискателей существенно не изменилось по сравнению с 2025 годом. Однако по отдельным профессиям спрос заметно вырос: на 40% чаще стали искать упаковщиков, на 33% больше вакансий опубликовано для слесарей, на 30% — для водителей грузового транспорта. По числу предложений лидируют сельскохозяйственные рабочие, дояры и скотники.

Самые высокие зарплатные предложения — у машинистов и водителей спецтехники (110 тыс. руб. в месяц), техников-технологов (100 тыс. руб.) и ветеринарных врачей (99 тыс. руб.).

Среди актуальных высокооплачиваемых вакансий — агроном-семеновод (от 200 тыс. руб., опыт от года), комбайнер на свеклоуборочные комбайны (от 200 тыс. руб., в основном с графиком 2/2), руководитель отдела продаж на производстве биопрепаратов для тепличных хозяйств (от 200 тыс. руб. сдельно, высшее агрономическое или биотехнологическое образование, опыт от трех лет).

В топ-10 вакансий по числу объявлений о найме в регионе также вошли: сельскохозяйственный рабочий (77,5 тыс. руб., +30% за год), дояр (75 тыс. руб., +4%), скотник (60 тыс. руб., +9%), механик (70,2 тыс. руб., +1%), оператор производственной линии (70 тыс. руб., +25%), сборщик урожая (72 тыс. руб., +41%) и агроном (81,7 тыс. руб., +3%).

Отмечается, что показатель зарплатных предложений складывается из усредненных значений вилок, указанных работодателями в вакансиях, и может отличаться от номинальной зарплаты с учетом бонусов и премий. На итоговую величину влияют формат занятости, опыт специалиста, характер работ и масштабы бизнеса.

Алина Зорина