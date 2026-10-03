Заморозки до –3 градусов прогнозируют в 19 муниципалитетах Кубани

С 3 по 6 октября в 19 муниципалитетах Краснодарского края ожидаются заморозки: ночью и утром температура может опускаться до –3 °C. Об этом сообщает Центр мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края в Максе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Похолодание затронет Ленинградский округ, Армавир, Апшеронский, Белоглинский, Белореченский, Брюховецкий, Каневский, Крыловский, Курганинский, Кущевский, Лабинский, Мостовский, Новокубанский, Новопокровский, Отрадненский, Павловский, Староминский, Тихорецкий и Успенский районы.

Ранние октябрьские заморозки могут создать угрозу для сельскохозяйственных культур. Синоптики рекомендуют хозяйствам и фермерам заблаговременно принять меры по защите посевов.

Как писал «Ъ-Кубань», в Краснодарском крае под урожай 2027 года планируется засеять озимыми культурами более 1,8 млн га, из них около 1,6 млн га придется на пшеницу. Для посевной аграрии используют семена отечественной селекции. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, край полностью обеспечен семенным материалом и удобрениями. В работах задействуют более 22 тыс. тракторов и 6 тыс. сеялок. Отдельное внимание уделяется обеспечению хозяйств топливом: закупки продолжаются, поставки для аграриев осуществляются в приоритетном порядке.

Анна Гречко