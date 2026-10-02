Росавиация предупредила об изменении расписания аэропорта в Краснодаре

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких районах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Корректировки могут коснуться как рейсов на вылет, так и на отправление. Отмечается, что ограничения необходимы для организации безопасности полетов. Актуальный статус рейсов пассажиры могут проверить на онлайн-табло аэропорта Краснодар.

Константин Соловьев