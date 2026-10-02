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Росавиация предупредила об изменении расписания аэропорта в Краснодаре

В аэропорту Краснодара возможны корректировки в расписании рейсов из-за временных ограничений на использование воздушного пространства в нескольких районах Кубани. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Фото: Маргарита Синкевич

Фото: Маргарита Синкевич

Корректировки могут коснуться как рейсов на вылет, так и на отправление. Отмечается, что ограничения необходимы для организации безопасности полетов. Актуальный статус рейсов пассажиры могут проверить на онлайн-табло аэропорта Краснодар.

Константин Соловьев

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