Главные новости недели в Нижегородской области к 4 октября

«Красное Сормово» переходит к массовому строительству унифицированных судов. На заводе в Нижнем Новгороде стартовало производство сухогруза проекта KSD1, который создают на базе «Платформы №1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, генеральный директор завода "Красное Сормово" Сергей Ляшенко и глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на запуске машины лазерной резки - части "Платформы №1".

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ Замгубернатора Нижегородской области Егор Поляков, генеральный директор завода "Красное Сормово" Сергей Ляшенко и глава Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков на запуске машины лазерной резки - части "Платформы №1".

Фото: Ирина Швецова / Коммерсантъ

Акции АО «Аптеки Сарова» передадут в собственность Нижегородской области. Депутаты думы Сарова согласовали передачу акций.

Восьмым созывом заксобрания Нижегородской области будут руководить единороссы. Из членов этой фракии избраны четыре вице-спикера и председатель Евгений Люлин, который возглавил региональный парламент уже в пятый раз.

Главой Приокского района Нижнего Новгорода вновь стал Михаил Шатилов. Он уходил на время выборов в заксобрание области, куда выдвигался от ЛДПР, но не прошел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый министр внутренней политики Нижегородской области Алексей Симонов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Новый министр внутренней политики Нижегородской области Алексей Симонов

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Алексей Симонов. Его предшественник Павел Карасев избран депутатом Госдумы РФ.

Депутаты Дзержинска попросят правительство Нижегородской области разработать закон о компенсациях ущерба от БПЛА. Они считают, что возместить ущерб из муниципальной казны не позволяют местные нормы.

«Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА со стабильным прогнозом. В апреле 2026 года рейтинг был понижен с ruA+ до ruА.

Антон Быков назначен врип главы Балахнинского округа. Ранее он руководил Краснобаковским округом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Алексей Поднебесный взят под стражу в зале суда.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Блогер Алексей Поднебесный взят под стражу в зале суда.

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Нижегородский блогер Алексей Поднебесный получил три года колонии по делу о педофилии. Его судили в Санкт-Петербурге.

Обвинение и защита оспаривают приговор бывшему сити-менеджеру Нижнего Новгорода Олегу Кондрашову. Он давно живет в США, а в России заочно приговорен к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб.