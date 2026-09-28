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Акции АО «Аптеки Сарова» передадут в собственность Нижегородской области

Депутаты думы Сарова согласовали передачу акций АО «Аптеки Сарова» в собственность Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба думы.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее депутаты согласовали поглощение АО госпредприятием «Нижегородская областная фармация» (ГП НОФ). Причиной стало сокращение прибыли АО, 100% акций которого принадлежали администрации закрытого города атомщиков, после перехода на общую систему налогообложения в 2025 году.

Планировалось, что слияние предприятий завершится в 2025 году.

Владимир Зубарев