Главой Приокского района вновь стал Михаил Шатилов

Михаил Шатилов, ушедший в июле в отставку с должности главы Приокского района Нижнего Новгорода, вновь вернулся на этот пост. Он приступит к обязанностям на следующей неделе, сообщили в мэрии 29 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шатилов (первый справа) вновь пополнил ряды глав районов Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Михаил Шатилов (первый справа) вновь пополнил ряды глав районов Нижнего Новгорода

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», господин Шатилов выдвигался в законодательное собрание Нижегородской области по партийному списку ЛДПР. Эта партия взяла на выборах два мандата, которые после отказа лидера партии Леонида Слуцкого и руководителя реготделения Владислава Атмахова достались Дмитрию Елизарову и Алексею Здюмаеву. Михаил Шатилов шел на выборы пятым в общей части списка.

Глава города Юрий Шалабаев назвал возвращение Михаила Шатилова логичным и обоснованным. «Перед уходом Михаила Павловича в июле этого года проговорили дальнейшие варианты нашего совместного взаимодействия в зависимости от итогов избирательной кампании, в том числе и возможность возвращения на пост главы района, который за почти 10 лет работы ему хорошо знаком», — отметил мэр.

Галина Шамберина