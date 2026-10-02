Могильная связь

Адвокаты экс-главы администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова в апелляционном суде попросили оправдать подзащитного по делу о взятках от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе за контроль похоронного бизнеса и строительство крематория. Бывший сити-менеджер давно живет в США, в России он заочно приговорен к десяти годам колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб. Защита настаивает, что уголовное дело построено на показаниях бизнесмена, который оговорил Олега Кондрашова, а нижегородские суды не были к нему беспристрастными. Прокурор в свою очередь добивается взыскания с осужденного еще 17 млн руб. в виде полученных взяток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Нижегородский областной суд начал рассматривать апелляционные жалобы прокуратуры и защиты бывшего сити-менеджера Олега Кондрашова, заочно осужденного на десять лет колонии строгого режима со штрафом 340 млн руб. за взятки через посредников от предпринимателя Мамуки Лосаберидзе (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как писал «Ъ-Приволжье», в 2012 — 2013 годах глава администрации Нижнего Новгорода получил от бизнесмена 17 млн руб. за покровительство и контроль погребального дела, а также возможность построить крематорий. По фабуле дела, сначала чиновник в своем кабинете потребовал от инвестора 5 млн руб. за увольнение главы городского Комбината ритуальных услуг населению (КРУН) Владимира Ворошухи и назначение Николая Паршина, который заключил контракты на поставку ритуальной продукции с компанией «Континенталь», аффилированной с супругой Мамуки Лосаберидзе, а затем — ежемесячную плату за контроль над КРУН и содействие в выделении земельного участка под крематорий для ООО «Похоронный дом». Посредниками в передаче взяток были доверенные бизнесмены Юрий Гришин, Сергей Муравлев и заместитель сити-менеджера Владимир Привалов. Они получили сроки от семи до восьми лет колонии общего режима.

Олег Кондрашов в 2018 году эмигрировал с семьей в США, уголовное дело Следственный комитет возбудил уже после отъезда бывшего чиновника. В апреле 2026 года Московский районный суд заочно признал его виновным в коррупции, с чем эмигрант не согласился. На заседании 2 октября его адвокаты попросили апелляционную коллегию судей отменить приговор и оправдать осужденного. Они настаивали, что факт передачи взяток Олегу Кондрашову не доказан, а приговор составлен с существенными нарушениями. Защитники сообщили, что показания свидетелей суд трактовал только в обвинительном ключе, тогда как они говорили о невиновности сити-менеджера. Также в приговоре не приведены мотивы, по которым показания свидетелей в пользу обвинения согласуются между собой, отметила защита. Более того, приговор не содержит анализа показаний самого Мамуки Лосаберидзе, который, по мнению адвокатов, оговорил Олега Кондрашова. Они полагают, что следствие неверно квалифицировало преступную роль бизнесмена, который вместо взяткодателя стал ключевым свидетелем. А фигурирующие в деле аудиозаписи встреч бизнесмена с чиновником не подтверждают получения им взятки, добавили адвокаты. Наконец, допрошенные в суде свидетели рассказали, что инвестор не вмешивался в дела городского похоронного бизнеса.

Адвокаты настаивали на изменении территориальной подсудности, утверждая, что нижегородские суды не были беспристрастными к Олегу Кондрашову, который как глава городской администрации взаимодействовал, в том числе, с правоохранительными органами и судейским сообществом и участвовал в принятии решений, затрагивающих их интересы и права. Это могло сформировать у представителей судебных органов негативное отношение к личности Олега Кондрашова, связанное с его деятельностью на посту главы администрации Нижнего Новгорода. Поэтому уголовное дело должен рассматривать Верховный суд или суды соседних субъектов РФ, полагает защита. Однако суд счел эти доводы недоказанными.

Гособвинитель предложил отправить дело на новое рассмотрение, чтобы конфисковать 17 млн руб. в виде взятки, которую Олег Кондрашов получил от Мамуки Лосаберидзе: в приговоре этого требования нет. Также прокурор попросил исключить формулировку о запрете осужденному занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях: такое наказание не предусмотрено законом. Наказание в виде десяти лет колонии со штрафом гособвинителя устроило. Апелляционное разбирательство продолжится 13 октября.

Роман Рыскаль