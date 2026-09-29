В новом созыве не все по-старому

Восьмым созывом заксобрания Нижегородской области будут руководить единороссы, занявшие 41 депутатское кресло из 50: фракция представлена четырьмя вице-спикерами и председателем Евгением Люлиным, который возглавил региональный парламент уже в пятый раз. Сенатором от региона вновь стала Ольга Щетинина, ранее представлявшая в Совете Федерации исполнительную власть. В связи с избранием в Госдуму лидера фракции ЛДПР Владислава Атмахова возглавляемый им комитет заксобрания по экологии объединили с комитетом по АПК. Составы и председателей восьми комитетов депутаты определят на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Депутаты заксобрания Нижегородской области восьмого созыва 29 сентября провели первое заседание, во время которого избрали спикера и его заместителей, сенатора, а также утвердили количество комитетов. Очередной созыв представлен фракциями «Единая Россия», которая получила 41 кресло, КПРФ (четыре депутата), ЛДПР и партии «Новые люди» (по два депутата), а также «Справедливой России» с ее единственным депутатом Татьяной Гриневич.

На выборах в заксобрание проголосовали более 1,49 млн избирателей, явка составила 60,8%, напомнила председатель областного избиркома Маргарита Андреева. Первый заместитель губернатора Андрей Гнеушев подсчитал, что депутатский корпус обновился на треть. «Очень рад, что две трети депутатов седьмого созыва перешли в восьмой. Это означает преемственность, традиции, взаимодействие законодательной и исполнительной власти», — отметил он. В «непростой» экономической ситуации взаимодействие депутатов и чиновников должно оставаться «плодотворным», добавил Андрей Гнеушев.

Председателем заксобрания единогласно избран Евгений Люлин, который в 2002—2007 годах руководил третьим и четвертым созывами, а с 2020 года — шестым и седьмым. Вице-спикерами также стали единороссы: председатель фракции Алексей Антонов, депутаты Денис Бакиев, Дмитрий Краснов и руководитель аппарата заксобрания Максим Ребров. В прошлом созыве в числе зампредов поочередно были Владислав Егоров и Людмила Буркова из КПРФ, однако сейчас кандидатуры заместителей выдвинула лишь «Единая Россия». «Мы посчитали, что на данном этапе надо работать, а не делить должности», — объяснил «Ъ-Приволжье» отсутствие кандидатур депутат от КПРФ Роман Кабешев.

Председательствующий на первом заседании заксобрания старейший депутат Юрий Якимов из Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ) пошутил, что нагрел для Евгения Люлина кресло в президиуме. Спикер заверил, что осознает всю полноту ответственности за работу и развитие региона. «Надеюсь, в работе восьмого созыва, как и предыдущего, не будет делений ни по партийным, ни по фракционным принципам, когда вопросы касаются развития Нижегородской области и решения самых злободневных задач», — отметил Евгений Люлин.

Сенатора Ольгу Щетинину, которая сейчас представляет Нижегородскую область в Совете Федерации от исполнительной власти, согласовали от заксобрания. Ее выдвинули единороссы, другие партии не представили кандидатов. Вопросов к Ольге Щетининой у депутатов не было, но и «быть не могло», отметил Евгений Люлин. Сенатор от заксобрания Дмитрий Краснов передал Ольге Щетининой полномочия и отметил, что ей необходима «должность побольше». «Сделаю все возможное, чтобы голос Нижегородской области в федеральном собрании был услышан», — пообещала сенатор. Ее депутатские полномочия в заксобрании были прекращены.

Также восьмой созыв депутатов сократил до восьми количество комитетов: в связи с избранием лидера фракции ЛДПР Владислава Атмахова в Госдуму возглавляемый им комитет по экологии вошел в состав комитета по агропромышленному комплексу. Составы и председателей комитетов депутаты определят на заседании 6 октября.

Владимир Зубарев