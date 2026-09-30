Министром внутренней политики Нижегородской области назначен Алексей Симонов

Министром внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области назначен Алексей Симонов, сообщили в областном правительстве. Его предшественник Павел Карасев был избран депутатом Госдумы РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Алексей Симонов с 2024 года занимал должность первого замминистра внутренней политики. В министерстве он работает с мая 2017 года. Ранее он работал в аппарате полпреда ПФО и аппарате исполкома «Единой России» в ЦФО.

Также в связи с переходом Павла Карасева в Госдуму упразднена должность заместителя председателя правительства Нижегородской области, которую он совмещал с должностью министра.

Владимир Зубарев