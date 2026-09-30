Кредитный рейтинг Нижегородской области подтвержден на уровне ruА

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА со стабильным прогнозом. В апреле 2026 года рейтинг был понижен с ruA+ до ruА.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В агентстве отметили, что рейтинг региона обусловлен высоким уровнем развития экономики с ростом ВРП на 1,1% в 2025 году, комфортным инвестиционным климатом, рынком труда с ограниченными ресурсами и умеренным уровнем демографического развития. В рейтинге учтены умеренная сбалансированность бюджета и умеренно низкая долговая нагрузка.

Негативными факторами давления на рейтинг названы убыль населения, снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам и рост дефицита бюджета в 1,4 раза по сравнению с 2024 годом и увеличение рисков рефинансирования долга.

В «Эксперт РА» напомнили, что за семь месяцев 2026 года промышленное производство в регионе сократилось на 0,2%. Также отрицательная динамика сложилась в строительном секторе, который снизил объем работ на 15,7%. Инвестиции в первом полугодии сократились на четверть — до 226,3 млрд руб. — в связи с ухудшением финансового состояния предприятий Нижегородской области на фоне макроэкономической нестабильности.

Дефицит бюджета Нижегородской области в 2026 году прогнозируется в объеме 59,3 млрд руб., а долговая нагрузка увеличится до 84,2% от налоговых и неналоговых доходов. В связи с привлечением коротких банковских кредитов в конце 2025 и начале 2026 года риски рефинансирования усилились, добавили в агентстве.

Владимир Зубарев